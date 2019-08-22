HABER

GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 19:56 | Son Güncelleme

Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangında 2 dekar alan zarar gördü - Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri karadan ve polis helikopteriyle havadan ormanlık alanda şüpheli aradı - Bölgenin yaklaşık 500 metre güneyinde çıkan başka bir yangın, ekiplerce kısa sürüde söndürüldü DETAYLAR VE YENİ GELİŞMELER EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.

Aynı bölgede aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez yangın çıktığı belirtildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, yanan alanda sabotaj ihtimaline karşı inceleme yaptı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis helikopteri havadan, emniyetin bütün birimleri de karadan ormanlık alanda şüpheli aradı.

Ekipler, mahalle sakinleriyle görüştü ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangınla ilgili araştırma sürüyor.

Öte yandan, söndürülen alanın yaklaşık 500 metre güneyinde yeni bir yangın daha çıktı. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te orman yangını

- Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangında 2 dekar alan zarar gördü - Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri karadan ve polis helikopteriyle havadan ormanlık alanda şüpheli aradı - Bölgenin yaklaşık 500 metre güneyinde çıkan başka bir yangın, ekiplerce kı

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beldibi Marmaris orman orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Bakanlık açıkladı! Son tarih 27 Ağustos

Bakanlık açıkladı! Son tarih 27 Ağustos

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Türkiye ve dünyada tek! Görev başında

Son dakika: Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

104 kişiyi dolandıran 4 kişi Denizli'de yakalandı

1 ay boyunca takip edildiler! Denizli'de yakalandılar

AFAD ekipleri su kanalında altın bilezik aradı

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.