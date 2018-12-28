GÜNCELLEME 2 - Mersin'de 12 katlı apartmanın altındaki dükkanlarda yangın

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan Mevlüt Ekmekçi'ye ait mobilya mağazası ile yanındaki beyaz eşya dükkanlarının da yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

Bu arada, dükkanlardaki dumanların tahliyesi için iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

\

- Kurtarılan kadın hayatını kaybetti

Mobilya mağazasının mutfak bölümünde bir kadın çalışanın mahsur kaldığının öğrenilmesinin ardından çok sayıda itfaiye eri, mağazanın içerisine girdi.

Çalışanların ifadesi doğrultusunda binanın arka cephesinde kalan mutfağa ulaşılması için kepçe yardımıyla duvarlar kırıldı. İtfaiye ekiplerince ulaşılan Tülin Sayar (40) ile 5 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.