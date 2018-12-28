HABER

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de 12 katlı apartmanın altındaki dükkanlarda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

Mezitli ilçesinde 12 katlı bir apartmanın altındaki mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının da bulunduğu kısımda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve TOMA'nın müdahalesinin ardından kontrol altına alındı - Mevlüt Ekmekçi'ye ait mobilya mağazasındaki yangında bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı YARALI KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan Mevlüt Ekmekçi'ye ait mobilya mağazası ile yanındaki beyaz eşya dükkanlarının da yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

Bu arada, dükkanlardaki dumanların tahliyesi için iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

\

- Kurtarılan kadın hayatını kaybetti

Mobilya mağazasının mutfak bölümünde bir kadın çalışanın mahsur kaldığının öğrenilmesinin ardından çok sayıda itfaiye eri, mağazanın içerisine girdi.

Çalışanların ifadesi doğrultusunda binanın arka cephesinde kalan mutfağa ulaşılması için kepçe yardımıyla duvarlar kırıldı. İtfaiye ekiplerince ulaşılan Tülin Sayar (40) ile 5 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sayar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ikisi itfaiye eri 4 kişiye de olay yerinde müdahale etti.

Bölgeye yönlendirilen 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

- Çalışanlar gözyaşı döktü

Olay yerinde uzun süre gözyaşı döken iş yeri sahibi Mevlüt Ekmekçi ve mağaza çalışanlarını yakınları teskin etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik de olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi alıp, çalışanlara ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarının büyük kısmının tamamlandığını belirterek, itfaiyenin soğutma faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Vatandaşlara ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Su, yangının çıkış nedeninin gerekli incelemelerin ardından belirleneceğini kaydetti.

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl BinasındaCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında
Beyazıt'ta "Yılbaşı kutlaması" protestosuBeyazıt'ta "Yılbaşı kutlaması" protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin yangın

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası!

Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

Erdoğan'dan 'Esad güçleri Menbiç'te' haberleri sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan flaş Menbiç yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.