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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 01:52 | Son Güncelleme

Teknenin battığı bölgede tamamı Suriyeli olduğu bildirilen 11 kişi kurtarıldı - Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı - Sahil güvenlik ekipleri kayıp olması ihtimaline karşı bölgede aramalarını sürdürüyor SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI AÇIKLAMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 11 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Kızkalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu.

Düzensiz göçmenlerin alındığı bir balıkçı teknesi bu sırada alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve çevredeki diğer balıkçılar yönlendirildi.

Balıkçıların müdahalesi sonucu Suriyeli olduğu bildirilen 11 kişi kurtarıldı. Gruptaki bir Türk vatandaşı da ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, alabora olan teknedeki balıkçı da diğer teknelerde bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.

Tekneyle karaya getirilen 11 Suriyeli sağlık kontrolleri için ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Bölgede arama çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada da Kızkalesi önlerinde içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ve yardıma ihtiyaçlarının olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye iki bot ve bir dalış timinin sevk edildiği aktarıldı.

Bölgede bulunan sivil teknelere de "acil yardım" çağrısında bulunulduğu vurgulanan açıklamada, bir balıkçı teknesi tarafından denizden 11 Suriyeli düzensiz göçmen ile bir Türk'ün çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan ilk bilgiler doğrultusunda teknede toplam 12 kişi olduğu, kayıp kimse olmadığı öğrenilmiş, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir Türk şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kayıp göçmen olma ihtimaline karşı bölgede arama faaliyetlerine devam edilmektedir."

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

- Teknenin battığı bölgede tamamı Suriyeli olduğu bildirilen 11 kişi kurtarıldı - Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı - Sahil güvenlik ekipleri kayıp olması ihtimaline karşı bölgede aramalarını sürdürüyor SAHİL GÜVENLİK KOMU

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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
3 / 14

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
7 / 14

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Mersin açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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düzensiz göçmen Mersin

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