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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü - Yangın nedeniyle kapatılan Silifke ve Mut ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu yeniden trafiğe açıldı YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere mevkisindeki ormanlık alan ile limon, nar ve zeytin bahçelerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangın nedeniyle kapanan Silifke ve Mut ilçelerini bağlayan kara yolu da yeniden ulaşıma açıldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken yangında 5 hektar ormanlık ve tarım arazisi zarar gördüğü bildirildi.

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de orman yangını

- Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü - Yangın nedeniyle kapatılan Silifke ve Mut ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu yeniden trafiğe açıldı YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını
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Mersin orman yangını

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