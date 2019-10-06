GÜNCELLEME 2 - Mersin'de Suriyeli çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medyada "bir erkek şahsın Ürdünlü çocuğa tokat attığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kayıtların devamında olay yerine gelen N.K'nin, bir çocuğa sertçe tokat atarak yere düşürdüğü ve çocuğun ablasını itekleyerek siteden kovmaya çalıştığı görülüyor.

Tartışma ailelerin de müdahil olmasıyla büyüdü, ihbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırdı.

Türk ve Ürdünlü 4 çocuğun bir sebepten dolayı kavga ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk çocuklardan birinin dişi kırılmış, diğeri ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralanmıştır. Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.K, sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun ablasını da omzundan iki kez iteklemiştir. Ürdünlü çocuğa şiddetli sekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.K, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın talimatıyla gözaltına alınmıştır."

- Aile ve çocuğa psikolojik destek verilecek

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuğa ve ailesine psikolojik destek verileceği öğrenildi.

Bu arada, Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ve Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim aileyi ziyaret ederek, küçük çocukla yakından ilgilendi.