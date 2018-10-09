HABER

GÜNCELLEME - 2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 23:42 | Son Güncelleme

Erzurum'da, 2 metrelik boyu ve hermafrodit (çift cinsiyetlilik) hastalığı nedeniyle toplumda sıkıntı yaşayan, maddi imkansızlıklar nedeniyle de tedavi olamayan Serap Demir, sağlığına kavuşmak istiyor - Demir: "İnsanlar uzun boylu ve çift cinsiyetli olduğum için benimle alay ediyor. Ailemin maddi durumu çok kötü. Evimizin kirasını ve masraflarını ödeyemiyoruz. Allah rızası için aileme ve bana yardım edilsin" - Erzurum Valiliği: "Söz konusu ailenin ilgili kurumlar aracılığıyla aylık 3 bin 355 lira düzenli ekonomik ve sosyal destek aldığı, Ekim 2011 tarihinden itibaren ilgili kurumlarımız tarafından takip edildiği ve aileye destek sağlandığı tespit edilmiştir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - 2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyor

Erzurum'da, 2 metre boyu ve hermafrodit hastalığı nedeniyle toplum içinde sıkıntı yaşayan Serap Demir, tedavi olup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Yakutiye ilçesindeki Rabiahatun Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Yadigar Demir'in 3'ü engelli 6 çocuğundan birisi olan 20 yaşındaki Demir, hem 2 metrelik boyu hem de çift cinsiyetlilik olarak bilinen hermafrodit hastalığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan ve ailevi sorunlar nedeniyle de zor günler geçiren genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çağrısında bulundu.

Annesi Yadigar Demir'in eşinden 3 yıl önce boşandığını ve yaklaşık 6 ay önce M.G. ile dini nikah kıydığını anlatan Serap Demir, üvey babası ile arasındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk edip sokakta yaşamaya başladığını söyledi.

Hastalığı dolayısıyla psikolojik sorunlar da yaşayan Demir, bir an önce tedavi olup sağlığına kavuşmak istediğini belirterek, "Üvey babam beni evde istemiyor, aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Üvey baba korkusundan eve gidemiyordum. Uzun boylu olmam ve kadınsal hastalığımdan dolayı sürekli sorun yaşıyorum. Herkes benimle alay ediyor." dedi.

Eve gitmediği süre boyunca 1,5 ay hastanelerde kaldığını anlatan Serap Demir, "Yetkililerden tedavim için yardım istiyorum. İnsanlar uzun boylu ve çift cinsiyetli olduğum için benimle alay ediyor. Ailemin maddi durumu çok kötü. Evimizin kirasını ve masraflarını ödeyemiyoruz. Allah rızası için aileme ve bana yardım edilsin." ifadelerini kullandı.

Anne Yadigar Demir ise imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişinin çocuklarını sevmediğini ve anlaşamadığını ifade ederek, "Eşim ile kızım Serap geçinemedi, birbirlerini sevemediler. Kızıma, 'sen otur, o gitsin' dedim ama kızım dinlemedi ve evi terk etti. Bu sorunlardan dolayı imam nikahlı eşimden de ayrıldım. Şimdi ortada kaldık, evimiz yok, gelirimiz yok, sadece engelli bir çocuğumun bakıcı aylığını alıyorum. 3'ü engelli 6 çocuğa bakıyorum, çaresiz kaldım." diye konuştu.

Anne Demir, yetkililerden hem çocukları hem de kendisi için yardım istediğini dile getirerek, "Allah rızası için kızlarımın tedavileri yaptırılsın." şeklinde konuştu.

- Valilik açıklaması

Erzurum Valiliği de Serap Demir'e ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, habere konu olan Demir'in kalabalık bir ailede yaşadığı ve fiziksel durumundan dolayı toplumsal alanlardan dışlandığını ifade ettiği anımsatıldı.

Yapılan inceleme neticesinde Serap Demir’in farklı hastalıklardan ötürü birçok defa kentteki sağlık kuruluşlarına başvurduğu bilgisi aktarılan açıklamada, gerekli işlemlerin yapılmak istenmesine rağmen her defasında tedaviden kaçındığının ilgililer tarafından bildirildiği de vurgulandı.

Açıklamada, Demir ve ailesine ilgili kurumlar kanalıyla yardımlar yapıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ailesiyle birlikte ikamet eden Demir'in annesinin, engelli çocuğu için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren evde bakım ücreti olarak aylık 1179, diğer çocuğu için de 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren sosyoekonomik destek olarak 840 TL aldığı belirlenmiştir. Yakutiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Serap Demir ve engelli diğer kardeşi Kadir için 2016 tarihinden itibaren ve Bedirhan için 2018 tarihinden itibaren engelli aylığı 433,66 liradan, toplam 1301 lira ödeme gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ailenin ilgili kurumlar aracılıyla aylık 3 bin 355 lira düzenli ekonomik ve sosyal destek aldığı, Ekim 2011 tarihinden itibaren ilgili kurumlarımız tarafından takip edildiği ve aileye destek sağlandığı tespit edilmiştir."

Açıklamada aileye, Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından bu yıl mart ayında 300, nisan ayında ise 950 liralık nakdi yardım yapıldığı, ayrıca ilgili kurumlarca gıda, kömür ve giyim yardımında da bulunulduğu bildirildi.

2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyor<br />

2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyor<br />

2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyor<br />

2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyor<br />

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldiSuudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi
TUSAŞ bir günde 3 ATAK teslim ettiTUSAŞ bir günde 3 ATAK teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum serap demir

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

İlginizi Çekebilir

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.