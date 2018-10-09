GÜNCELLEME - 2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyor

Hastalığı dolayısıyla psikolojik sorunlar da yaşayan Demir, bir an önce tedavi olup sağlığına kavuşmak istediğini belirterek, "Üvey babam beni evde istemiyor, aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Üvey baba korkusundan eve gidemiyordum. Uzun boylu olmam ve kadınsal hastalığımdan dolayı sürekli sorun yaşıyorum. Herkes benimle alay ediyor." dedi.

Annesi Yadigar Demir'in eşinden 3 yıl önce boşandığını ve yaklaşık 6 ay önce M.G. ile dini nikah kıydığını anlatan Serap Demir, üvey babası ile arasındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk edip sokakta yaşamaya başladığını söyledi.

Yakutiye ilçesindeki Rabiahatun Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Yadigar Demir'in 3'ü engelli 6 çocuğundan birisi olan 20 yaşındaki Demir, hem 2 metrelik boyu hem de çift cinsiyetlilik olarak bilinen hermafrodit hastalığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Eve gitmediği süre boyunca 1,5 ay hastanelerde kaldığını anlatan Serap Demir, "Yetkililerden tedavim için yardım istiyorum. İnsanlar uzun boylu ve çift cinsiyetli olduğum için benimle alay ediyor. Ailemin maddi durumu çok kötü. Evimizin kirasını ve masraflarını ödeyemiyoruz. Allah rızası için aileme ve bana yardım edilsin." ifadelerini kullandı.

Anne Yadigar Demir ise imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişinin çocuklarını sevmediğini ve anlaşamadığını ifade ederek, "Eşim ile kızım Serap geçinemedi, birbirlerini sevemediler. Kızıma, 'sen otur, o gitsin' dedim ama kızım dinlemedi ve evi terk etti. Bu sorunlardan dolayı imam nikahlı eşimden de ayrıldım. Şimdi ortada kaldık, evimiz yok, gelirimiz yok, sadece engelli bir çocuğumun bakıcı aylığını alıyorum. 3'ü engelli 6 çocuğa bakıyorum, çaresiz kaldım." diye konuştu.

Anne Demir, yetkililerden hem çocukları hem de kendisi için yardım istediğini dile getirerek, "Allah rızası için kızlarımın tedavileri yaptırılsın." şeklinde konuştu.

- Valilik açıklaması