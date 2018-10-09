GÜNCELLEME - 2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyor

Erzurum'da, 2 metre boyu ve hermafrodit hastalığı nedeniyle toplum içinde sıkıntı yaşayan Serap Demir, tedavi olup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.
Yakutiye ilçesindeki Rabiahatun Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Yadigar Demir'in 3'ü engelli 6 çocuğundan birisi olan 20 yaşındaki Demir, hem 2 metrelik boyu hem de çift cinsiyetlilik olarak bilinen hermafrodit hastalığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan ve ailevi sorunlar nedeniyle de zor günler geçiren genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çağrısında bulundu.
Annesi Yadigar Demir'in eşinden 3 yıl önce boşandığını ve yaklaşık 6 ay önce M.G. ile dini nikah kıydığını anlatan Serap Demir, üvey babası ile arasındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk edip sokakta yaşamaya başladığını söyledi.
Hastalığı dolayısıyla psikolojik sorunlar da yaşayan Demir, bir an önce tedavi olup sağlığına kavuşmak istediğini belirterek, "Üvey babam beni evde istemiyor, aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Üvey baba korkusundan eve gidemiyordum. Uzun boylu olmam ve kadınsal hastalığımdan dolayı sürekli sorun yaşıyorum. Herkes benimle alay ediyor." dedi.
Eve gitmediği süre boyunca 1,5 ay hastanelerde kaldığını anlatan Serap Demir, "Yetkililerden tedavim için yardım istiyorum. İnsanlar uzun boylu ve çift cinsiyetli olduğum için benimle alay ediyor. Ailemin maddi durumu çok kötü. Evimizin kirasını ve masraflarını ödeyemiyoruz. Allah rızası için aileme ve bana yardım edilsin." ifadelerini kullandı.
Anne Yadigar Demir ise imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişinin çocuklarını sevmediğini ve anlaşamadığını ifade ederek, "Eşim ile kızım Serap geçinemedi, birbirlerini sevemediler. Kızıma, 'sen otur, o gitsin' dedim ama kızım dinlemedi ve evi terk etti. Bu sorunlardan dolayı imam nikahlı eşimden de ayrıldım. Şimdi ortada kaldık, evimiz yok, gelirimiz yok, sadece engelli bir çocuğumun bakıcı aylığını alıyorum. 3'ü engelli 6 çocuğa bakıyorum, çaresiz kaldım." diye konuştu.
Anne Demir, yetkililerden hem çocukları hem de kendisi için yardım istediğini dile getirerek, "Allah rızası için kızlarımın tedavileri yaptırılsın." şeklinde konuştu.
- Valilik açıklaması
Erzurum Valiliği de Serap Demir'e ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, habere konu olan Demir'in kalabalık bir ailede yaşadığı ve fiziksel durumundan dolayı toplumsal alanlardan dışlandığını ifade ettiği anımsatıldı.
Yapılan inceleme neticesinde Serap Demir’in farklı hastalıklardan ötürü birçok defa kentteki sağlık kuruluşlarına başvurduğu bilgisi aktarılan açıklamada, gerekli işlemlerin yapılmak istenmesine rağmen her defasında tedaviden kaçındığının ilgililer tarafından bildirildiği de vurgulandı.
Açıklamada, Demir ve ailesine ilgili kurumlar kanalıyla yardımlar yapıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Ailesiyle birlikte ikamet eden Demir'in annesinin, engelli çocuğu için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren evde bakım ücreti olarak aylık 1179, diğer çocuğu için de 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren sosyoekonomik destek olarak 840 TL aldığı belirlenmiştir. Yakutiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Serap Demir ve engelli diğer kardeşi Kadir için 2016 tarihinden itibaren ve Bedirhan için 2018 tarihinden itibaren engelli aylığı 433,66 liradan, toplam 1301 lira ödeme gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ailenin ilgili kurumlar aracılıyla aylık 3 bin 355 lira düzenli ekonomik ve sosyal destek aldığı, Ekim 2011 tarihinden itibaren ilgili kurumlarımız tarafından takip edildiği ve aileye destek sağlandığı tespit edilmiştir."
Açıklamada aileye, Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından bu yıl mart ayında 300, nisan ayında ise 950 liralık nakdi yardım yapıldığı, ayrıca ilgili kurumlarca gıda, kömür ve giyim yardımında da bulunulduğu bildirildi.
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