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GÜNCELLEME (2) - Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

Milas ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu - Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci: - "Yangın kanyonun içinde devam ediyor. Alevlerin kanyonun dışına çıkmaması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor" ORMAN BÖLGE MÜDÜR VEKİLİ'NİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve yaklaşık 160 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu.

Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Demirci, "Yangın kanyonun içinde devam ediyor. Alevlerin kanyonun dışına çıkmaması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor." dedi.

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Milas orman orman yangını yangın

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