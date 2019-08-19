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GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de trafik kazası: 7 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:37 | Son Güncelleme

Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı SÜRÜCÜLERİN VE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de trafik kazası: 7 ölü, 11 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Musa Altınok idaresindeki 50 ZB 455 plakalı minibüs, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda Ferhat Karaman yönetimindeki 50 AG 452 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, minibüs sürücüsü Musa Altınok ile Nazlı Parmak (51), Emmeni Hamid (45), Fatma Cuma (29), Visal Süleyman (15) ve Dede Çaldır (44) olay yerinde, Yavuz Parmak (49) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan Arif Arısüt (32), Melek Süleyman (29), Nasır İlyasi (17), Abdulkerim Cuma (29), Fatma Ala Abdullah (12), Emre Deliktaş (29), Mehmet Karataş (69), Mustafa Kızılırmak (43), Meryel (15) ve Emel el Huzeym (17) ile Nuh el Mehsimi (17), ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de trafik kazası: 7 ölü 11 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 7 ölü 11 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 7 ölü 11 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 7 ölü 11 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Acıgöl Nevşehir trafik kazası

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