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GÜNCELLEME 2 - Niğde merkezli sahte sağlık ve engelli raporu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:37 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 45 şüpheliden 7'si tutuklandı GÖZALTI SAYISI VE ADLİ SÜREÇ GÜNCELLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 8 ilde, hastanelerden aldıkları usulsüz ve sahte raporlarla emeklilik ve engellilik işlemleri yaptırdıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 37'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça salıverildi. Aracılık yaptıkları öne sürülen biri kadın 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sağlık personeli Turgay Y, Engen Ç. ve Alptekin B, eczacı Murat G, danışmanlık şirketi çalışanları Bilal Y, Kasım D. ve Yusuf D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kadın zanlı A.A.G ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Niğde merkezli 8 ilde kamu hastaneleri ve özel hastanelerden usulsüz ve sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan, engelli kadrolarından işe giren, engelli ve bakım maaşı alan, engel oranlarına göre maaşlarında artış yapmayı amaçlayan, devleti yüklü miktarlarda zarara uğratan kişilerin deşifresine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 Kasım'da Niğde merkezli Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye'de 46 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33'ü Niğde'de, 12'si ise diğer illerde 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Engelsizsiniz operasyon SAĞLIK RAPORU

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