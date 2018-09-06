GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan yangında 70 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Serinova köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangının söndürülmesi için bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopterler sevk edildi.

Yangının dağlık alan boyunca ilerlemesi üzerine Ellek beldesine bağlı Aydırlar Mahallesi'ndeki evler boşaltılarak vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Mahalle girişinde barikat kuran jandarma ekipleri, görevlilerin haricinde araç girişine izin vermedi.

Çevre il ve ilçelerden itfaiye ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekiplerin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında 70 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.



