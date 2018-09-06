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GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:07 | Son Güncelleme

Merkeze bağlı Serinova köyü kırsalında başlayan, uçak ve helikopterlerin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı - Çevre il ve ilçelerden takviye ekiplerin de müdahale ettiği yangında yaklaşık 70 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan yangında 70 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Serinova köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangının söndürülmesi için bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopterler sevk edildi.

Yangının dağlık alan boyunca ilerlemesi üzerine Ellek beldesine bağlı Aydırlar Mahallesi'ndeki evler boşaltılarak vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Mahalle girişinde barikat kuran jandarma ekipleri, görevlilerin haricinde araç girişine izin vermedi.

Çevre il ve ilçelerden itfaiye ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekiplerin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında 70 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Osmaniye'deki orman yangını

Osmaniye'deki orman yangını

Osmaniye'deki orman yangını

Osmaniye'deki orman yangını

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını Osmaniye

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