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GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de sulama kanalına aracın düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 19:19 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen otomobilin içinde kimsenin bulunamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında cesetlerine ulaşılan sürücü ile bir kadının cenazeleri otopsi sonrası toprağa verildi CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sulama kanalına düşen otomobilde kimsenin bulunamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu cesetlerine ulaşılan sürücü ile bir kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Kadirli ilçesi Vayvaylı köyü yakınlarında dün sulama kanalına düşen otomobilde kimsenin bulunamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah erken saatlerde devam edildi.

Jandarma, polis su altı ekibi ve AFAD görevlilerinin katılımıyla yapılan çalışmalarda ilk olarak aracın düştüğü yerin yakınlarında bulunan kanal birleşme noktasında arama yapıldı ancak sonuç elde edilemedi.

Bunun üzerine kanal boyunca arama yapan ekipler, otomobil sürücüsü Ali Üstünel'in cesedini olay yerinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta buldu.

Bu arada, araçta bir kişinin daha bulunduğu bilgisi alınması nedeniyle sürdürülen aramalar sonucunda bir kadına ait ceset de olay yerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemede cesedin Hanife Nur Canlıoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Sudan çıkartılan her iki ceset de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Hanife Nur Canlıoğlu'nun cenazesi helallik alınması için ilk olarak Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Canlıoğlu'nun cenazesi daha sonra Tapu Tepesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sürücü Ali Üstünel'in cenazesi ise Cengiz Topel Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Bozkuyu köyünde askeri yetkililerin de katıldığı törenle defnedildi.

Bu arada, sürücü Ali Üstünel'in Balıkesir'de uzman çavuş olarak görev yaptığı ve bir akrabasının düğününe katılmak için Osmaniye'ye geldiği öğrenildi.

Kadirli ilçesi Vayvaylı köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde sulama kanalına araç düştüğü ihbarını alan jandarma ve AFAD ekipleri, kanala düşen aracı vinç yardımıyla çıkarmıştı. Araçta kimsenin bulunamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Çalışma neticesi Üstünel'in cesedi olay yerine 15, Canlıoğlu'nun cesedi ise 30 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

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