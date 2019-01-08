GÜNCELLEME 2 - Otomobil dereye düştü: 8 ölü

Kazayı üzüntüyle öğrendiklerini belirten İşbilen, "Kazada yaşamını yitirenlerin Uzunköprülü olması bizi daha da üzdü. Trafik kazaları üzücü tabii ki. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı, buz ve don olaylarının fazla olduğu bugünlerde sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyorum. Bu kaza gerçekten ciddi kayıp. Bizi derinden yaralı. Erkan kardeşimizin kısa süre önce eşini böbrek yetmezliğinden kaybettiğini biliyoruz. Çok üzgünüz." diye konuştu.

