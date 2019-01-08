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GÜNCELLEME 2 - Otomobil dereye düştü: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri bebek, ikisi çocuk 8 kişi hayatını kaybetti - Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün birkaç gün evvel eşini toprağa verdiği öğrenildi ÖLEN KİŞİLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erkan Aslan'ın (43) kullandığı 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, derede suya gömülmüş otomobili kıyıya çekti.

Sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan biri bebek, ikisi çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada sürücü Erkan, Buğra Barış (18) ve Buğlem Aslan (4), Mustafa (60), Ayşe (60), Pınar (25), Abdullah (4) ve Emir Öner (4 aylık) hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan araç sürücüsü Erkan Aslan'ın birkaç gün önce eşini kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin Uzunköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsü Erkan Aslan'ın ilçede şehir içi minibüs sürücülüğü yaptığını söyledi.

Kazayı üzüntüyle öğrendiklerini belirten İşbilen, "Kazada yaşamını yitirenlerin Uzunköprülü olması bizi daha da üzdü. Trafik kazaları üzücü tabii ki. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı, buz ve don olaylarının fazla olduğu bugünlerde sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyorum. Bu kaza gerçekten ciddi kayıp. Bizi derinden yaralı. Erkan kardeşimizin kısa süre önce eşini böbrek yetmezliğinden kaybettiğini biliyoruz. Çok üzgünüz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza ölü Tekirdağ

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