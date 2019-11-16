HABER

GÜNCELLEME 2 - Pendik'te silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:10 | Son Güncelleme

Gözaltına altına saldırgan Ahmet Önal, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gönderildi - Saldırıda Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz hayatını kaybederken, Ayhan Yılmaz yaralandı - Ölenlerin yakınları olay yerine gelerek, tepki gösterdi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir markete gelen saldırgan, henüz belirlenemeyen nedenle ateş açtı. Burada bir kişiyi vuran saldırgan daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, saldırı sonucunda Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ayhan Yılmaz ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıda yaralanan ve ölen 3 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından ailenin yakınları ve vatandaşlar bina önünde toplanmaya başladı. Polis, Tandoğan Caddesi'ni trafik akışına kapatırken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

Polis saldırgan Ahmet Önal'ı kullandığı pompalı tüfekle apartmanda gözaltına aldı. Ekipler, bir süre apartmanda beklettiği saldırganı, zırhlı polis aracıyla Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bu sırada vatandaşlar, araca su şişeleri ve taş attı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gönderildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının market ve dairede çalışmaları sürüyor.

Olayın gerçekleştiği binanın önünde saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları da beklemeye devam ediyor.

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
Rabia Naz davası hakkında flaş açıklamaRabia Naz davası hakkında flaş açıklama
Validen balon balığı yiyen caretta caretta paylaşımıValiden balon balığı yiyen caretta caretta paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güllübağlar Mahallesi pendik silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 10 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 10 sivil öldü

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

Kara çarşaf giyip gelmişlerdi! 8 yaşındaki çocuk ele verdi

Kara çarşaf giyip gelmişlerdi! 8 yaşındaki çocuk ele verdi

Gülcan’ın tek isteği var: Ölmek istemiyorum

Gülcan’ın tek isteği var: Ölmek istemiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.