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GÜNCELLEME 2 - Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

Başkent Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaparken alev alan uçakta bulunanlardan 2'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı RESMİ AÇIKLAMALAR EKLENDİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı. Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Sağlık Bakanlığı da kazada 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanın ayrıntılı bir şekilde araştırılması talimatını verdiğini aktardı.

Aeroflot firmasından yapılan açıklamada, uçakta, motorunun alev alması nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının söndürüldüğü belirtilen açıklamada, uçağın kuyruk kısmının tamamen yandığı ifade edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya uçak

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