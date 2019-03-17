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GÜNCELLEME 2 - Samsun'da düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

MHP Asarcık ilçe başkanının eşinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Asarcık ilçesinde, düğünde çıkan bıçaklı kavgada damadın annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İddiaya göre, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin bir düğün salonundaki düğününde, "istek parçası" nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak için müdahale eden damat Adem Demirci'yi gören anne Satı Demirci, oğlunun yanına gittiği sırada gruptakilerden biri tarafından bıçakla yaralandı.

Anne Demirci, haber verilmesi üzerine salona gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Gökhan S. ile bu kişiyi götüren minibüsün sürücüsü M.A, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kavak Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Gökhan S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asarcık cinayet Samsun

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