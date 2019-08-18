GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da baraj gölünde 3 kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuklarını boğulmaktan kurtaran iki anne ile bir çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Arıkök Mahallesi'ne piknik yapmak için giden akraba ailelerin iki çocuğu, serinlemek amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Suda çırpınan çocuklarının gözden kaybolduğunu fark eden anne Nimet Beden (33) ve Sıdıka Yıldırım (38) suya atladı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını sudan çıkaran Beden ve Yıldırım, daha sonra akıntıya kapıldı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, iki anneyi bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından ekipler, Yıldırım ve Beden'in cesedine ulaştı.

Yıldırım ve Beden'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna gönderildi

Anneleri tarafından kurtarılan iki çocuk ise 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuklardan Büşra Nur Beden (13) hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer çocuğun sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

