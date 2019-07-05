GÜNCELLEME 2- Sarar çiftinin evindeki soygun

ESKİŞEHİR (AA) - Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınarak Eskişehir’e getirilen 6 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan ve 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerine teslim edilerek Eskişehir'e getirilen Moldova uyruklu Aleksandar Arikov, G.D, A.A, A.A, T.T. ve N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili daha önce tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ın sevgilisi olduğu belirtilen Aleksandar Arikov ve G.D ise ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli iki kişi, mahkemedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Moldovalı Aleksandar Arikov, sevgilisi olan hizmetçi Iulia Dragusan ile Sarar çiftinin yanından ayrıktan sonra bir daha Eskişehir'e gelmediğini iddia ederek hırsızlık olayına karışmadığını savundu.