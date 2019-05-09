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GÜNCELLEME 2 - Silifke Belediye Başkanının kız kardeşi silahla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:37 | Son Güncelleme

Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi, evinde tabancayla başından vuruldu - Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken olayla ilgili adliyeye sevk edilen belediye başkanı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Silifke Belediye Başkanının kız kardeşi silahla yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı, olayla ilgili adliyeye sevk edilen belediye başkanı tutuklandı.

Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Aktan ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aktan, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, olay sırasında evde olduğu belirtilen Belediye Başkanı Mücahit Aktan, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit Aktan, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Silifke Belediye Başkanının kız kardeşi silahla yaralandı

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Mersin mücahit aktan Silifke Belediye Başkanı

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