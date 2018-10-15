GÜNCELLEME - 2 Sosyal medyada hakaret iddiası

Bu arada gözaltında iken şüpheli Y.S'yi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası bahçesinde bulunan Atatürk büstü önünde tek ayak üzerinde bekletip, arkasından tekme attığı belirlenen polis memuru A.Ş. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren şüpheli Y.S. (16) ile görüntüleri kameraya çeken şüpheli H.Ç. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan, Atatürk'e hakaret içeren videoyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri harekete geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden kişi, Türk polisi tarafından gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret videosu failine Cumhuriyet savcımız tarafından soruşturma açılmıştır. Yargımız bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecektir.” paylaşımında bulunmuştu.



