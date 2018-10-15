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GÜNCELLEME - 2 Sosyal medyada hakaret iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 21:27 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, sosyal medyada infiale yol açan, Atatürk'e hakaret edilen videoyu çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Şüphelilerden birini, gözaltında iken Atatürk büstü önünde tek ayak üstünde bekleten polis memuru hakkında da adli ve idari soruşturma başlatıldı (SORUŞTURMA AÇILDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ)

GÜNCELLEME - 2 Sosyal medyada hakaret iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medyada infiale yol açan, Atatürk'e hakaret edilen videoyu çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan, Atatürk'e hakaret içeren videoyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren şüpheli Y.S. (16) ile görüntüleri kameraya çeken şüpheli H.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

Bu arada gözaltında iken şüpheli Y.S'yi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası bahçesinde bulunan Atatürk büstü önünde tek ayak üzerinde bekletip, arkasından tekme attığı belirlenen polis memuru A.Ş. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Polis memuru hakkında, "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden kişi, Türk polisi tarafından gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret videosu failine Cumhuriyet savcımız tarafından soruşturma açılmıştır. Yargımız bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecektir.” paylaşımında bulunmuştu.

Sosyal medyada hakaret iddiası

Sosyal medyada hakaret iddiası

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk HAKARET tutuklama

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