HABER
  4. GÜNCELLEME 2 - Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 50 kişi öldü

GÜNCELLEME 2 - Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 50 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 50 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Kirman Şubesi Başkanı Muhammed Sabiri, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle en az 50 kişinin öldüğünü söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklamada bulunan Kirman Adli Tıp Kurumu Müdürü Abbas Amiyan da hayatını kaybeden 50 kişiden 40'ının kimliğinin tespit edildiğini ve ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Cenazenin defnedileceği mezarlığın Kirman'da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyen İranlıların yüksek yerlere çıkması nedeniyle, izdihamda ölenlerin sayısının yüksek olduğu ifade ediliyor.

İzdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi, daha uygun bir tarihe ertelenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
'Kaparo' çetesine operasyon'Kaparo' çetesine operasyon
 Büyükçekmece TEM'deki TIR kazası kamerada Büyükçekmece TEM'deki TIR kazası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Kirman süleymani

En Çok Okunan Haberler

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri yeniden başladı

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yeniden başladı

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.