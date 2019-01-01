GÜNCELLEME 2 - Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açarak kadınlara kürtaj yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu Rami G'nin (28) Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde yasa dışı muayenehane açarak hamile kadınlara kürtaj yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, kaçak muayenehaneye operasyon düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle muayenehaneye giren polis ekipleri, kendisini doktor olarak tanıtan Rami G. ile yanında çalıştığı öne sürülen Asma A'yı (40) gözaltına aldı.

Muayene olmak için bekleyen Irak uyruklu 9 kişi ile yasa dışı muayenehanenin sahibini emniyete götüren ekipler, tıbbi cihaz ve ilaçlara el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Asma A. savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen Rami G. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.