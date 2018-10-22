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GÜNCELLEME 2 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta inceleme yapabilmek için ilgili yerlerden izin talep etti - Polis, aracın kim tarafından ve ne zaman park edildiğinin belirlenmesi için güvenlik kameralarını inceliyor - İnceleme kapsamında, 18 Ekim'de söz konusu otoparka diplomatik plakalı bir aracın daha girdiği tespit edildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyeti, başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park edilmiş halde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine otoparka giden ekipler, söz konusu aracı park halinde buldu. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek, otoparka giriş çıkışları engelledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için başkonsolosluk ve başsavcılıktan izin talebinde bulundu. Öte yandan, otoparka olay yeri inceleme aracı da getirildi.

Polis ekipleri, aracın kim tarafından ve ne zaman bırakıldığını belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Bu arada, olayın duyulması üzerine çok sayıda basın mensubu da otoparka gelerek görüntü almaya çalıştı. Çevrede oturan çok sayıda vatandaş da çalışmaları izliyor.

- Diplomatik plakalı bir araç daha tespit edildi

Polis ekiplerinin söz konusu otoparktaki çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında geriye dönük kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı bir otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını belirledi.

Ekiplerin bu araçla ilgili de çalışma yürüttüğü öğrenildi.

GÜNCELLEME 2 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

- Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta inceleme yapabilmek için ilgili yerlerden izin talep etti - Polis, aracın kim tarafından ve n

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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
15 / 27

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
16 / 27

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
17 / 27

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
19 / 27

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
21 / 27

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
22 / 27

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
23 / 27

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
24 / 27

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu
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araç kaşıkçı otopark öldürülmesi suudi gazeteci

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