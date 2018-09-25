GÜNCELLEME 2 - Taksi şoförü aracının yanında ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Sapanca'da yolda çalışır durumda park halindeki aracının yanında cesedi bulunan taksi şoförünün cenazesi, İzmit'te toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halinde olan 41 T 4087 plakalı taksinin yanında hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışır durumda bırakılan aracın yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Kocaeli'de taksicilik yapan 53 yaşındaki İshak Akdeniz'e ait olduğu anlaşıldı.

Jandarma ekipleri civardaki bir restorana müşteri getirdiği öğrenilen taksi şoförünün ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

Daha sonra jandarmaya giderek teslim olan E.K'nin otomobiliyle Atatürk Caddesi üzerinde aracından inen İshak Akdeniz'e çarptığını söylediği öğrenildi.

- Akdeniz'in cenazesi İzmit'te defnedildi

İshak Akdeniz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İzmit'teki Zincirlikuyu Camisi'ne getirildi. Akdeniz'in ağabeyi Ali Akdeniz ve yeğenleri taziyeleri kabul ederken, eşi Şerife ve kızı Zeynep Akdeniz'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Akdeniz'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında defnedildi. Cenazeye, Akdeniz'in yakınları ile meslektaşları katıldı.

İşçi emeklisi olan Akdeniz'in 3 yıldır taksicilik yaptığı ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.

