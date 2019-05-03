HABER

GÜNCELLEME 2 - Taziyeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İstanbul'dan ilçeye bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan Mehmet Süngü (49) idaresindeki Küçükçekmece Belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, Delice mevkisinde devrildi.

Kazada Yazgül Gündüz, Rasim Şahin, Huriye Tanrıverdi, Sadettin Yüce, Dursun Bal, Efdal Demir ve Bilge Yüce olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 30 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu arada, otobüs sürücüsü Süngü ile ikinci şoför Bülent Tosnak, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir kaza yaşandığını belirterek, "Kazada 7 kişi öldü, 30 da yaralımız var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini bulduGazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Karasu Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldıKarasu Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza ölümlü kaza Reşadiye Tokat trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

En acı veda! Yıkıldılar

En acı veda! Yıkıldılar

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadını darbetti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darbetti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.