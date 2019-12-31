GÜNCELLEME 2 - Tel Abyad'daki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Haberi alan şehidin annesi Zeliha ve babası Abdurrahman Kaya ile yakınları, şehidin naaşını almak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık'ta YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü hatırlatılarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

