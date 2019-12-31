HABER
  4. GÜNCELLEME 2 - Tel Abyad'daki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

GÜNCELLEME 2 - Tel Abyad'daki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:48 | Son Güncelleme

Şehidin naaşı, yarın memleketi Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek DETAYLAR VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAŞSAĞLIĞI MESAJI EKLENDİ

ERZURUM/ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli uzman onbaşı Rahmi Kaya (27), 29 Aralık'ta teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralandı.

Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Kaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehidin cenazesinin Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından bugün Erzurum'a uğurlanacağı öğrenildi.

Bekar olan Rahmi Kaya'nın Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililerce şehadet haberi verildi.

Haberi alan şehidin annesi Zeliha ve babası Abdurrahman Kaya ile yakınları, şehidin naaşını almak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

Kaya'nın şehadet haberini alan bazı komşuları, aile bireylerine taziyelerini iletti. Şehit Kaya'nın baba evinin bulunduğu bina ile sokağa Türk bayrakları asıldı.

Biri kız 2 kardeşi bulunan şehit Kaya'nın cenazesi, yarın öğle vakti Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık'ta YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü hatırlatılarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Çekirgeliler geniş kaldırımlarda yürüyecekÇekirgeliler geniş kaldırımlarda yürüyecek
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltıAnkara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Barış Pınarı Harekatı bölgesi Erzurum Şanlıurfa şehit Tel Abyad

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeli savaş pilotu İstanbul'da vahşice öldürüldü

Suriyeli savaş pilotu İstanbul'da vahşice öldürüldü

2020 arabuluculuk ücreti ne kadar? İşte fiyat tarifesi

2020 arabuluculuk ücret tarifesi belirlendi!

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Mahkemede kendini böyle savundu

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

1915 Çanakkale Köprüsü’nde son durum! Ayakları 110 metre uzunluğa ulaştı

Ayakları 110 metre uzunluğa ulaştı

Bakan Pakdemirli duyurdu! Gıdada yeni dönem

Bakan duyurdu! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

Yılbaşını kana bulayacaklardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.