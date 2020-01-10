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  4. GÜNCELLEME 2 - TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü

GÜNCELLEME 2 - TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı normale döndü DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde Ankara istikametinde seyreden 34 KC 0137 plakalı motosiklet, arızalı olduğu gerekçesiyle emniyet şeridinde durduğu belirtilen bir minibüse çarparak yola savruldu. Bu sırada, Kadıköy istikametine giden 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsü söz konusu motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede motosiklette bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı da ambulansla kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle TEM Otoloyolu Ümraniye mevkisinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu trafik kazası

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