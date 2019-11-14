GÜNCELLEME 2 - Trump: "Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi. Orta Doğu'daki terörle mücadeleye işaret eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." ifadesini kullandı. - F-35 mesajı Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür eden Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek, "Türkiye ve ABD müttefikliği NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç." dedi. ABD Başkanı Trump, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunun altını çizerek, "Erdoğan, Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Türkiye'nin mültecilere yönelik 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini de vurguladı. "Kürtler ile hiçbir sorunumuz yok. Terör örgütleriyle sorunumuz var." diyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye’de de çok fazla Kürt var ve her türlü imkanları var." şeklinde konuştu. - Erdoğan'a Serkan Gölge teşekkürü ABD Başkanı Trump, NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılmasından dolayı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Trump, "Herkesin bildiği üzere Türkiye, ABD’nin bir NATO müttefiki ve stratejik ortağı. Ekonomik ilişkilerimiz büyük bir potansiyele sahip, büyümeye ve genişlemeye devam ediyor." diye konuştu. Erdoğan ile çok önemli konularda konuştuklarına işaret eden Trump, geçen ay Suriye konusunda ABD ve Türkiye arasında yapılan görüşmelerin "gayet başarılı" olduğunu vurguladı. Suriye'nin kuzeydoğusundaki ateşkesin korunduğuna işaret eden Trump, "Erdoğan'a daha barış içinde ve müreffeh bir Orta Doğu için sağladığı iş birliği ve ortaklık için teşekkür ediyorum." dedi.

- "Erdoğan'ın büyük bir hayranıyım" Trump, birçok insanın Suriye’deki ateşkesin sağlanmasını umduğunu belirterek, "Erdoğan'ın büyük bir hayranıyım." dedi. Türkiye ve ABD'nin birçok güvenlik alanında birlikte çalıştığını vurgulayan Trump, Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu anlattı. Trump, Türkiye'nin ABD’ye birçok ülkede verdiği askeri destekten dolayı teşekkür ederek, ABD’nin Türkiye’ye milyarlarca dolar askeri malzeme sattığını Türkiye’nin de F-35 programında parça desteği sağladığını vurguladı. Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin büyük bir potansiyele sahip olduğunu, 100 milyar dolara ulaşabileceğini ve bu konuda ilerleme kaydedildiğini belirten Trump, Türkiye ile ticarette bazı engellerin kaldırılması konusunu da görüştüklerini kaydederek, "Türkiye piyasasını bize açıyor biz de Türkiye'ye açıyoruz." şeklinde konuştu. Türkiye ve kişisel olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını bir kez daha vurgulayan Trump, "Harika bir ülke olan Türkiye ile ilişkilerimizi daha da iyi hale getirmeyi sabırsızlıkla bekliyor olacağız." dedi.