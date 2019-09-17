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GÜNCELLEME 2 - Tuzla'da şüpheli toz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:59 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "Yapılan ilk incelemede rastlanan toz maddenin insan ve çevre sağlığı yönünden herhangi bir tehlike oluşturmadığı tespit edilmiş, detaylı inceleme yapılması amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilmiştir"

GÜNCELLEME 2 - Tuzla'da şüpheli toz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Tuzla'daki PTT'nin Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezindeki paketten çıkan toz maddenin ilk incelemesinde, insan ve çevre sağlığı yönünden herhangi bir tehlike oluşturmadığının tespit edildiğini, detaylı inceleme için Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderildiğini bildirdi.

Orta Mahalle Öztaş Sokağı'nda bulunan kargo dağıtım merkezine, Tekirdağ'dan Anadolu Adalet Sarayına gönderildiği öğrenilen bir çuvalın içerisinde çıkan şüpheli toz yere saçıldı.

Çalışanlarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken, güvenlik güçlerince dağıtım merkezi boşaltılarak önlem alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 04.00 sıralarında PTT Başmüdürlüğü Anadolu Yakası Kargo İşleme Merkezi'nde açılan bir çuval içerisinde toz niteliğinde şüpheli bir maddeye rastlandığı, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerinin olay yerinde gereken tedbirleri alarak inceleme ve araştırmalarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede rastlanan toz maddenin insan ve çevre sağlığı yönünden herhangi bir tehlike oluşturmadığı tespit edilmiş, detaylı inceleme yapılması amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilmiştir. PTT Kargo İşleme Merkezi'nde verilen hizmetler normal seyrinde sürdürülmektedir. Olayda sağlık durumu etkilenen herhangi bir personel bulunmamaktadır." denildi.

Tuzla'da şüpheli toz nedeniyle iki kişi hastaneye kaldırıldı

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