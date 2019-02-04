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GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da çatıdaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 13:33 | Son Güncelleme

Bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine ekipler gönderildi - Kar altından çıkarılan 6 kişi tedavi altına alındı BURSA VALİSİ YAKUP CANBOLAT'IN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uludağ'da PTT Uludağ Tesisleri'nin çatısındaki kar kütlesi, vatandaşların üzerine düştü.

Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin, Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki aramaları sürüyor.

Kar altında kalan vatandaşların bir tur grubu ile geldiği öğrenildi. Olayın, 19 kişilik tur grubunun Uludağ gezintisi sırasında yaşandığı belirtildi.

Bursa Valsi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT'nin kullanmadığı eski binasının çatısında biriken karın vatandaşların üzerine düştüğünü söyledi.

Kar altında 6 vatandaşın kaldığına yönelik ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildiğini vurgulayan Canbolat, "AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor." dedi.

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