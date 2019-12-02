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GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:21 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği: - "Valiliğimiz tarafından AFAD, jandarma ve sivil kurtarma ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş olup dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir" - Çalışmalar, iki arkadaşın "biz Göller bölgesine gidiyoruz" dediğinin belirlenmesi üzerine Göller Bölgesinde yoğunlaştırıldı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan ve Efe Sarp, dün akşam araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park etti.

Zirve istikametine yürümeye başlayan iki arkadaş, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu.

Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan aileleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, bölgede dün etkili olan yağış nedeniyle zeminin karla kaplandığı bölgede arama çalışması yürütüyor.

Çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

- "Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor"

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık saat 02.30 sularında Uludağ'da kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'tan (37) haber alınamadığı ihbarı üzerine harekete geçildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine Valiliğimiz tarafından AFAD, jandarma ve sivil kurtarma ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş olup dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir."

- Çalışmalara hava desteği

İki arkadaşın dağ yürüyüşü öncesi başka bir arkadaşlarına "biz Göller Bölgesine gidiyoruz " dediği belirlendi. Bunun üzerine kurtarma ekipleri çalışmaları Göller Bölgesi'nde yoğunlaştırdı.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede kar yağışı olmadığı ancak sarp arazi ve zaman zaman yarım metreyi aşan karın çalışmaları zorlaştırdığı öğrenildi.

Bölgede yaklaşık 100 kişinin arama çalışmalarına katıldığı, ekiplerin farklı noktalara dağıldığı kaydedildi.

Yerdeki ekiplere helikopterle hava desteği de sağlandı. Jandarmaya ait bir helikopter bölgede uçarak kayıp iki kişinin yerini tespit etmeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayıp Uludağ yürüyüş

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