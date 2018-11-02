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GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 06:01 | Son Güncelleme

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin de bulunduğu caddede meydana gelen göçük sonucu 10 metre çap ve 7-8 metre derinliğinde çukur oluştu - Yolun yanındaki siteye ait olan ve göçük altında kalan güvenlik kulübesinde 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir" İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait olan ve içinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

- Göçük altında kaldığı değerlendirilen 2 kişi aranıyor

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçük altında kaldı.

Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun söylenmesi üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çevredeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği olay yerinde, 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.

Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Bölgeye sevk edilen doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise çökmenin, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında meydana geldiği bildirildi.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı duyurulan açıklamada, "Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İBB raylı sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakım, İSKİ, zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekiplerinin 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Çalışmalar sırasında çevredeki bina ve yol ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

- Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin de bulunduğu caddede meydana gelen göçük sonucu 10 metre çap ve 7-8 metre derinliğinde çukur oluştu - Yolun yanındaki siteye ait olan ve göçük altında kalan güvenlik kulübesinde 2 kişinin bulunduğunun belirtilme

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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
8 / 16

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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Ümraniye'de göçük

Ümraniye'de göçük
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Ümraniye'de göçük

Ümraniye'de göçük
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Ümraniye'de göçük

Ümraniye'de göçük
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Ümraniye'de göçük

Ümraniye'de göçük
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göçük güvenlik kulübesi istanbul büyükşehir belediyesi itfaiye metro inşaatı polis Ümraniye

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