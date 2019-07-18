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GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 16 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Elim kazada ölenlerin sayısı 16, yaralı sayısı da 51. Durumu ağır olanlar da var" - "Sürücünün daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında adli işlem yapılmış. Normal şartlarda 17-18 kişilik bu minibüse 67 kişi sığdırılmış" ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, VALİNİN HASTANE ZİYARETİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 16 ölü

Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan yaralıların durumu hakkında ilgili bilgi alan Bilmez, yaralıların tamamının hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Maalesef elim kazada an itibariyle ölen kişi sayısı 16, yaralı sayısı da 51. Durumu ağır olanlar da var. Ölüler arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor. Umarım yaralılardan başka ölen olmaz. Aracın sürücüsü de olay yerinde öldü. Sürücünün daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında adli işlem yapılmış. Normal şartlarda 17-18 kişilik bu minibüse 67 kişi sığdırılmış."

Bilmez, kazada hayatını kaybeden sürücünün daha çok yolcu almak için aracın koltuklarını söktüğünü vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen trafik kazası Van

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