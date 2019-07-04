HABER

GÜNCELLEME - 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:59 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı - Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 16 zanlı yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğüne getiriliyor.

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntülerBir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler
Polonya'da "Batı Balkanlar Zirvesi"Polonya'da "Batı Balkanlar Zirvesi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2009 Polis Koleji Giriş Sınavı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Emniyet Müdürlüğü fetö soruşturması Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı

FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.