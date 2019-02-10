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GÜNCELLEME 3 - Adana'da fabrikada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 05:33 | Son Güncelleme

Narenciye farikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Fabrikanın paketleme bölümünde çıktığı tespit edilen ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi.

Fabrikanın paketleme bölümünde çıktığı belirlenen yangının söndürülmesi çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Tamamen kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin ton narenciyenin zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Görgü tanıklarından İbrahim İçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yandaki plastik fabrikasını sahibiyim. Fabrikamın damında bulunduğum sırada narenciye fabrikasını çatısından önce büyük bir kıvılcım çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Bu arada biz de itfaiyeye haber verdik." dedi.

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