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GÜNCELLEME 3 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 20:49 | Son Güncelleme

Silahlı saldırganlar Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı infilak ettirdi, çevreye ateş açtı - Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, ardından çıkan çatışmada 116 kişi yaralandı - Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordon altına aldı - Saatler süren çatışmanın ardından 5 saldırgan etkisiz hale getirildi ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pul-i Mahmud Han bölgesinde silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı Lojistik ve Mühendislik Başkanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, patlamanın ardından yaşanan çatışmada 116 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların sabah kent merkezindeki Savunma Bakanlığı Lojistik ve Mühendislik Başkanlığı binası önünde bomba yüklü aracı infilak ettirmesinin ardından binaya ateş açmaya başladığını ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Rahimi, saldırıda ikisi güvenlik görevlisi 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, saatler süren çatışmanın ardından 5 saldırganın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar da kent merkezinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama ve ardından çıkan çatışmada 116 kişinin yaralandığını bildirdi.

Mayar, yaralılardan 26'sının çocuk, 6'sının kadın olduğunu ifade etti.

Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordon altına aldı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kabil Taliban

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