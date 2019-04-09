GÜNCELLEME 3 - Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 6 ölü, 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Bedirhan Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan S. yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki Sedat, İsmail ve Abbas Atız ile Mehmet Karadağlı, Hasan Erol ve Amşa Ataklı hayatını kaybetti, sürücü Bedirhan Atız, Selma, Kazım, Miraç (11) ve Deniz Atız (8) ile Sevim Keskin yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza yapan minibüstekilerin, Gaziantep'ten İstanbul'a taziye için gittikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Alişan S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

