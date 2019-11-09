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GÜNCELLEME 3 - Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

Antalya Valiliği: - "Yapılan ilk incelemede, olayın intihar olabileceği değerlendirilmiş, ikamette menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verilmiştir" VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.

Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Bunun üzerine eve giden polis, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesedini buldu.

İçerideki kokudan etkilenen bazı polis memurları ve sağlık ekipleri hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.

KBRN ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından 4 kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Selim Şimşek'in, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir not bıraktığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan polis ve sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise 02.55 sıralarında Siteler Mahallesi'nde ikamet eden yakınlarından haber alamayan bir kişinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis ekiplerinin eve ulaştığı belirtildi.

Çilingir yardımıyla eve girildiğinde salon kısmında baba ve çocukların, banyoda ise annenin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine intikal eden ekiplerimizce yapılan ilk incelemede, olayın intihar olabileceği değerlendirilmiş, ikamette menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verilmiştir. Nöbetçi cumhuriyet savcısı, AFAD Bölge Müdürlüğü ekipleri ve olay yeri inceleme şube müdürlüğü görevlilerimizce ikamete birlikte girilerek, ölen şahısların cesetleri otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırılmış, olay yeri muhafaza altına alınarak ikamet detaylı incelenmek üzere mühürlenmiştir."

Açıklamada, olaya ilk müdahale eden 5 polis memuru ve çilingirin tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Antalya Valiliği kimyasal madde polis

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