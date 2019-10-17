GÜNCELLEME 3 - Antalya'da dalış eğitiminde şehit olan askerin naaşı İzmir'e uğurlandı

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe'nin naaşı, törenle memleketi İzmir'e gönderildi.

Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı.

Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe, Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından Kaş'ta dalış eğitimi yaptıkları sırada Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe ve üç jandarma personelinin su altında belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlandığı belirtildi.

Su altında bulunan personelin çıkarılıp Kaş Devlet Hastanesine sevklerinin sağlandığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Burada yapılan ilk müdahale sonucu üç jandarma personelinin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Üç kişi, kontrol, ileri tetkik ve tedavi maksatlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan Mesut Akmeşe'nin kalbinin durduğu bilgisi alındı. Kaş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."