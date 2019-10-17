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GÜNCELLEME 3 - Antalya'da dalış eğitiminde şehit olan askerin naaşı İzmir'e uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 23:29 | Son Güncelleme

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu - Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe'nin naaşı törenle İzmir'e uğurlandı ANTALYA HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI'NDAKİ TÖREN EKLENDİ

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe'nin naaşı, törenle memleketi İzmir'e gönderildi.

Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı.

Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe, Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından Kaş'ta dalış eğitimi yaptıkları sırada Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe ve üç jandarma personelinin su altında belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlandığı belirtildi.

Su altında bulunan personelin çıkarılıp Kaş Devlet Hastanesine sevklerinin sağlandığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Burada yapılan ilk müdahale sonucu üç jandarma personelinin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Üç kişi, kontrol, ileri tetkik ve tedavi maksatlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan Mesut Akmeşe'nin kalbinin durduğu bilgisi alındı. Kaş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Öte yandan, Kaş Devlet Hastanesi morgundan alınan 37 yaşındaki şehidin naaşının bulunduğu tabuta Türk bayrağı örtüldü. Şehidin naaşı, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cumhuriyet savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekipleri, dalış tüplerinde inceleme yaptı. Dalış ekipmanlarının incelenmek üzere Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

- Şehidin naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Akmeşe için Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve askeri erkanın katıldığı törende şehit Akmeşe'nin öz geçmişi okundu.

Yapılan duanın ardından tören mangasınca omuzlara alınan şehidin naaşı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağa konuldu. Antalya Havalimanı'ndan kalkan uçak, şehit cenazesini memleketine götürmek üzere İzmir'e hareket etti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Akmeşe'nin yarın İzmir'in Dikili ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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Antalya dalış eğitim izmir şehit

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