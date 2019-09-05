GÜNCELLEME 3 - Antalya'da LPG tankerinde yangın

Bu arada, kazada kamyonda bulunan Murat Kurtoğlu'nun yaralandığı ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle LPG yüklü tanker alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmasına katılan bir itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Kamyon şoförü Ömer Güncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, otogardan aldığı yeğeniyle Antalya Toptancı Haline doğru seyir halinde olduğu sırada bulvardaki araçların bir anda durduğunu, fren yapmasına rağmen önündeki tankere arkadan çarptığını ifade etti.

Güncü, "LPG tankeri çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Can kaybı çok şükür yok. Umarım bir an önce söner." dedi.

Araçların yaya geçidine yaklaşıldığı sırada hızlarını kesmeleri nedeniyle kazanın meydana geldiği ileri sürüldü.

- "Kontrollü yanmasını sağlıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin saatlerdir canla başla çalıştığını söyledi.

Şu anda 10 araçla 40 personelin tankerde soğutma çalışması yaptığını anlatan Kısa, "Firmanın bize verdiği bilgeye göre, içindeki tüm gazın boşalması gerekiyormuş. Herhangi bir patlama riski olmasın diye soğutma yapıyoruz. Çünkü bu şekilde gazı boşaltırsak, gazın etrafa yayılma riski olacak. Yakınında, hem yerleşim yerleri hem de akaryakıt istasyonu var." şeklinde konuştu.