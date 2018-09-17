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GÜNCELLEME 3 - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kumluca ilçesindeki yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karadan ve havadan müdahale ediyor - Seralar ve evlere yaklaşan alevlere 3 yangın söndürme helikopteri ve 2 amfibik uçakla aralıksız müdahalede bulunuluyor - Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun: - "Yangının etkili olduğu ve tehdit ettiği alanla ilgili net bilgi veremiyoruz. Yangın, deniz tarafında belli ölçüde kontrol altına alındı ama rüzgarın yön değiştirmesiyle diğer tarafa yöneldi" GELİŞMELER EKLENDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde evler ve seralara yaklaşan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 yangın söndürme helikopteri ve 4 amfibik uçak ile 50 arazöz, yaklaşık 300 orman işçisi ve 6 iş makinesiyle müdahale ediyor. Kumluca ve çevre ilçelerin belediyelerine ait itfaiye araç ve ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının denize yakın bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler, sıklıkla su alarak alevlerin üzerine bırakabiliyor.

Yangının çıkış noktasına ulaşımın güçlüğü nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor. Bölgeye takviye amaçlı gönderilen AFAD ekipleri çalışmalarına başladı.

Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri de vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermiyor.

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- Alevler evler ve seralara yaklaştı

Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevler, Hozmun mevkisindeki evler ve seraları tehdit ediyor.

Hozmun'un girişini kapatan jandarma ekipleri, görevliler dışındakilerin geçişine izin vermiyor.

Bölgeye gelen Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Belediye Başkanı Yusuf Göven, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Alevler seralara birkaç, evlere ise 100 metre kadar yaklaştı. Alevlerin evlere ve tarım alanlarına zarar vermemesi için 3 yangın söndürme helikopteri ve 2 amfibik uçak aralıksız müdahalede bulunuyor. Bölgeye yönlendirilen dozerler de alevlerin önünü kesebilmek için çalışıyor.

Mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını endişeyle izliyor. Evlerinin yanmasından kaygı duyan bazı kadınlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bazı mahalle sakinleri, bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlere müdahale ediyor.
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- Rüzgarla alevler yön değiştirdi

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının etkili olduğu ve tehdit ettiği alanla ilgili net bilgi veremediklerini belirterek, "Yangın deniz tarafında belli ölçüde kontrol altına alındı ama rüzgarın yön değiştirmesiyle diğer tarafa yöneldi." dedi.

Bazı seraların yangın nedeniyle zarar gördüğünü kaydeden Uzun, yangının söndürülmesinin ardından görevlilerin bölgeyi gezerek hasar tespiti yapacaklarını söyledi.

Uzun, "Yangın şu anda herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Yangının durumunu tam olarak bilmiyoruz. Bazı meskun alanlara yaklaşıyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun şekilde mücadele ediyor." diye konuştu.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de yangını kontrol altına alma çalışmalarının tüm yoğunluğuyla devam ettiğini belirtti.

Bütün ekiplerin görev başında olduğuna işaret eden Göven, "Bütün imkanlar seferber edildi ancak rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetlenmesi, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Maalesef böyle bir şansızlığımız var. Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Daha sonraki soruşturma sürecinde ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kumluca orman yangını

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