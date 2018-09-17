GÜNCELLEME 3 - Antalya'da orman yangını

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 yangın söndürme helikopteri ve 4 amfibik uçak ile 50 arazöz, yaklaşık 300 orman işçisi ve 6 iş makinesiyle müdahale ediyor. Kumluca ve çevre ilçelerin belediyelerine ait itfaiye araç ve ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının etkili olduğu ve tehdit ettiği alanla ilgili net bilgi veremediklerini belirterek, "Yangın deniz tarafında belli ölçüde kontrol altına alındı ama rüzgarın yön değiştirmesiyle diğer tarafa yöneldi." dedi.

Alevler seralara birkaç, evlere ise 100 metre kadar yaklaştı. Alevlerin evlere ve tarım alanlarına zarar vermemesi için 3 yangın söndürme helikopteri ve 2 amfibik uçak aralıksız müdahalede bulunuyor. Bölgeye yönlendirilen dozerler de alevlerin önünü kesebilmek için çalışıyor.

Bazı seraların yangın nedeniyle zarar gördüğünü kaydeden Uzun, yangının söndürülmesinin ardından görevlilerin bölgeyi gezerek hasar tespiti yapacaklarını söyledi.

Uzun, "Yangın şu anda herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Yangının durumunu tam olarak bilmiyoruz. Bazı meskun alanlara yaklaşıyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun şekilde mücadele ediyor." diye konuştu.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de yangını kontrol altına alma çalışmalarının tüm yoğunluğuyla devam ettiğini belirtti.

Bütün ekiplerin görev başında olduğuna işaret eden Göven, "Bütün imkanlar seferber edildi ancak rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetlenmesi, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Maalesef böyle bir şansızlığımız var. Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Daha sonraki soruşturma sürecinde ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

