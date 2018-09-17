GÜNCELLEME 3 - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde evler ve seralara yaklaşan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 yangın söndürme helikopteri ve 4 amfibik uçak ile 50 arazöz, yaklaşık 300 orman işçisi ve 6 iş makinesiyle müdahale ediyor. Kumluca ve çevre ilçelerin belediyelerine ait itfaiye araç ve ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Yangının denize yakın bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler, sıklıkla su alarak alevlerin üzerine bırakabiliyor.
Yangının çıkış noktasına ulaşımın güçlüğü nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor. Bölgeye takviye amaçlı gönderilen AFAD ekipleri çalışmalarına başladı.
Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri de vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermiyor.
\
- Alevler evler ve seralara yaklaştı
Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevler, Hozmun mevkisindeki evler ve seraları tehdit ediyor.
Hozmun'un girişini kapatan jandarma ekipleri, görevliler dışındakilerin geçişine izin vermiyor.
Bölgeye gelen Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Belediye Başkanı Yusuf Göven, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Alevler seralara birkaç, evlere ise 100 metre kadar yaklaştı. Alevlerin evlere ve tarım alanlarına zarar vermemesi için 3 yangın söndürme helikopteri ve 2 amfibik uçak aralıksız müdahalede bulunuyor. Bölgeye yönlendirilen dozerler de alevlerin önünü kesebilmek için çalışıyor.
Mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını endişeyle izliyor. Evlerinin yanmasından kaygı duyan bazı kadınlar, gözyaşlarına hakim olamadı.
Bazı mahalle sakinleri, bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlere müdahale ediyor.
\
- Rüzgarla alevler yön değiştirdi
Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının etkili olduğu ve tehdit ettiği alanla ilgili net bilgi veremediklerini belirterek, "Yangın deniz tarafında belli ölçüde kontrol altına alındı ama rüzgarın yön değiştirmesiyle diğer tarafa yöneldi." dedi.
Bazı seraların yangın nedeniyle zarar gördüğünü kaydeden Uzun, yangının söndürülmesinin ardından görevlilerin bölgeyi gezerek hasar tespiti yapacaklarını söyledi.
Uzun, "Yangın şu anda herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Yangının durumunu tam olarak bilmiyoruz. Bazı meskun alanlara yaklaşıyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun şekilde mücadele ediyor." diye konuştu.
Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de yangını kontrol altına alma çalışmalarının tüm yoğunluğuyla devam ettiğini belirtti.
Bütün ekiplerin görev başında olduğuna işaret eden Göven, "Bütün imkanlar seferber edildi ancak rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetlenmesi, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Maalesef böyle bir şansızlığımız var. Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Daha sonraki soruşturma sürecinde ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı
Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı
Gergin bekleyiş başladı! İki ülke arasındaki 'dostluk anlaşması' sonlandırıldı
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia
Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum