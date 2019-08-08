GÜNCELLEME 3- Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi, Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.

Ekipler, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangına Antalya ve çevre ilçelerden sevk edilen arazöz, itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Bölgede yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan rüzgarın yangının kısa sürede büyümesine yol açtığını söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için önlemlerini aldıklarını belirten Dikici, şunları kaydetti:

"30 hektar alanda etkili olan yangını tamamen kontrol altına aldık. 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 12 teknik eleman, 105 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ettik. Yangın bölgesinde 'karşı ateş metodu'nu uyguladık ve alevlerin daha fazla ilerlemesine engel olduk. Bu metotta, orman yangınında yanan bölgenin karşısında ateş çıkarıyoruz ve iki ateşin birleşmesiyle alev olduğu yerde çöküp kalıyor. Yangın söndürme helikopterlerinin müdahalesine gerek kalmadı. Ekiplerimizin soğutma çalışması devam ediyor."