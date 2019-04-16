GÜNCELLEME 3 - Antalya'da yolcu midibüsü devrildi

TÜMSO Başkan Yardımcısı Ferruh Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazadan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ve şampiyonanın iptal edildiğini söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Çengelköy Master Takımının dün gece İstanbul'dan turnuva için yola çıktığını belirten Karataş, "Sabah çok kötü bir haberle uyandık. Düzenleyeceğimiz şampiyonaya geliyorlardı. Yoldaki trafik kazası sebebiyle 3 arkadaşımızı kaybettik, acımız çok büyük." dedi.

Şampiyonayı iptal ettiklerini yineleyen Karataş, otele gelen takımların ayrılmaya başladığını ifade etti.

TÜMSO antrenörü Alparslan Sarı ise kazada arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "TÜMSO olarak bu sene de Manavgat'ta 15-21 Nisan tarihlerinde Türkiye şampiyonasını düzenleyecektik. 8 takımlı bir turnuva olacaktı. Kazadan sonra TÜMSO olarak futbol konuşmayı bıraktık." diye konuştu.

Kırklareli Master Takımı sorumlusu Mesut Gövce ise kazada 3 arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

