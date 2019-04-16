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GÜNCELLEME 3 - Antalya'da yolcu midibüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 21:10 | Son Güncelleme

3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı - Kaza nedeniyle TÜMSO Ligi Türkiye Şampiyonası iptal edildi - TÜMSO ŞAMPİYONASININ İPTALİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'da midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Göktuğ A'nın kullandığı 34 AFA 785 plakalı midibüs, Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Engin Karahisar, Muammer Özkaya ve Gürkan Helvacıoğlu hayatını kaybetti, 2'si çocuk 17 kişi yaralandı. Farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Midibüstekilerin, futbol turnuvasına katılmak amacıyla İstanbul Çengelköy'den Antalya'nın Manavgat ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları anlaşıldı.

Kazada yaşamını yitiren Engin Karahisar, şoför Muammer Özkaya ve spor eğitmeni Gürkan Helvacıoğlu'nun cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Aynı turnuvaya katılacak oyuncular, cenazelerin getirilişi sırasında gözyaşı döktü.

- Türkiye şampiyonası iptal edildi

Trafik kazası nedeniyle minibüstekilerin katılacağı, Türkiye Master Spor Organizasyonu (TÜMSO) liginin Türkiye şampiyonası iptal edildi.

TÜMSO Başkan Yardımcısı Ferruh Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazadan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ve şampiyonanın iptal edildiğini söyledi.

İstanbul Çengelköy Master Takımının dün gece İstanbul'dan turnuva için yola çıktığını belirten Karataş, "Sabah çok kötü bir haberle uyandık. Düzenleyeceğimiz şampiyonaya geliyorlardı. Yoldaki trafik kazası sebebiyle 3 arkadaşımızı kaybettik, acımız çok büyük." dedi.

Şampiyonayı iptal ettiklerini yineleyen Karataş, otele gelen takımların ayrılmaya başladığını ifade etti.

TÜMSO antrenörü Alparslan Sarı ise kazada arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "TÜMSO olarak bu sene de Manavgat'ta 15-21 Nisan tarihlerinde Türkiye şampiyonasını düzenleyecektik. 8 takımlı bir turnuva olacaktı. Kazadan sonra TÜMSO olarak futbol konuşmayı bıraktık." diye konuştu.

Kırklareli Master Takımı sorumlusu Mesut Gövce ise kazada 3 arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

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Antalya Çengelköy Master Takımı Manavgat midibüs devrilmesi trafik kazası

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