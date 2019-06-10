GÜNCELLEME 3 - Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Bu arada ekiplerin denize giren Yaman Şipka, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S'yi (43) arama çalışmalarına, rüzgarın oluşturduğu olumsuz koşullar ve gece karanlığı nedeniyle ara verildi.

Teknede bulunan Yaman Şipka, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S. (43), yüzmek için denize atladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sahil kenti Kurşunlu'dan dün akşam saatlerinde denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 3 kilometre açıkta bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Kendisiyle görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirten Gücü, "12 saat zor bir süreç yaşadık. Çalışmalara ara vermek zorunda kalmışlardı. Bu saat süresince denizde hayatta kalmış Üşümemek için denizin içinde kalmış. Akıntı kendisini Altıntaş mevkisine kadar sürüklemiş. Sağlık durumu iyi. İnşallah devam eden aramalarda 2 arkadaş da bulanacak. Gece boyunca su içinde kalmış. Akıntıya bırakmış kendisini çok yormamış. Çok dirayetli bir arkadaş. Yaşama tutunmuş. Biz ümidimizi sabaha karşı kaybetmiş gibiydik. Çok şükür kurtuldu. Hâlâ yüzerken bulunmuş. Deniz ortasındaymış." ifadelerini kullandı.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik'e ait donanımlı iki bot, helikopter ve özel eğitimli dalgıç timi de katıldı.

Kayıp olan iki kişinin bulunması için ekiplerin havadan ve denizden aramaları devam ediyor.

