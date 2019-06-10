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GÜNCELLEME 3 - Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

Gemlik'te denize açıldıktan sonra arıza yapan tekneden 7 kişinin kurtarılmasının ardından kayıp 3 kişiden birine sağ olarak ulaşılırken diğer 2 kişinin bulunması için havadan ve denizden aramalar devam ediyor - Arama kurtarma çalışmalarına helikopter, donanımlı iki Sahil Güvenlik botu ve özel eğitimli dalgıç timi katıldı ARAMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ DETAY EKLENDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında arıza yapan teknede mahsur kalan 7 kişinin kurtarılmasının ardından kayıp 3 kişiden birine sağ olarak ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sahil kenti Kurşunlu'dan dün akşam saatlerinde denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 3 kilometre açıkta bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Teknede bulunan Yaman Şipka, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S. (43), yüzmek için denize atladı.

Teknede bulunanlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, sürüklenen tekneyi bularak içindeki 7 kişiyi kurtardı.

Bu arada ekiplerin denize giren Yaman Şipka, (45) Serdar S. (43) ve Natalie S'yi (43) arama çalışmalarına, rüzgarın oluşturduğu olumsuz koşullar ve gece karanlığı nedeniyle ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlayan arama çalışmalarında Yaman Şipka, Altıntaş mevkisinde denizde bulundu.

Ekiplerce Kurşunlu Yat Limanı'na getirilen Şipka'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- "Üşümemek için denizin içinde kalmış"

Şipka'nın arkadaşı Onur Gücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın arkadaşının 12 saat sonra denizde sağ bulunmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kendisiyle görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirten Gücü, "12 saat zor bir süreç yaşadık. Çalışmalara ara vermek zorunda kalmışlardı. Bu saat süresince denizde hayatta kalmış Üşümemek için denizin içinde kalmış. Akıntı kendisini Altıntaş mevkisine kadar sürüklemiş. Sağlık durumu iyi. İnşallah devam eden aramalarda 2 arkadaş da bulanacak. Gece boyunca su içinde kalmış. Akıntıya bırakmış kendisini çok yormamış. Çok dirayetli bir arkadaş. Yaşama tutunmuş. Biz ümidimizi sabaha karşı kaybetmiş gibiydik. Çok şükür kurtuldu. Hâlâ yüzerken bulunmuş. Deniz ortasındaymış." ifadelerini kullandı.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik'e ait donanımlı iki bot, helikopter ve özel eğitimli dalgıç timi de katıldı.

Kayıp olan iki kişinin bulunması için ekiplerin havadan ve denizden aramaları devam ediyor.

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