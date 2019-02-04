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GÜNCELLEME 3 - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

59 kişinin etkilendiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı ETKİLENEN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ, CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Adliyesinde 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesinde yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, saat 12.15 sıralarında, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen harekete geçtiğini belirterek, "Bunlar büyük yangın tüpleri. Nedensiz boşaltım başlıyor ve gaz yayılıyor. Gazdan etkilenen vatandaşlarımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Diğer vatandaşların sağlık durumları iyi. Adliyeyi boşalttık. Teknik ekip tespit çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir Adliye binası bodrum katında bulunan arşiv odalarından birinde yangın söndürme sisteminin bilinmeyen bir sebeple devreye girdiği ve sistemin ortama verdiği gazdan ilk etapta arşiv odasında bulunan 3 kişinin etkilendiği belirtildi.

Kurtarma çalışmaları esnasında müdahale eden ve civarda bulunan görevlilerden 4'ü ağır olmak üzere 59 kişinin zehirlendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adliye binası olay anından hemen sonra tahliye edilmiş, zehirlenen şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altında alınmışlardır. Meydana gelen olaya ilişkin 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı, adli ve idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilmişlerdir."

Olay sebebiyle adli hizmetlere tedbir amaçlı ara verildiği, yarın Balıkesir Adliyesinin faaliyetine devam edeceği öğrenildi.

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

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Anahtar Kelimeler:
adliye Balıkesir Gaz sızıntısı

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