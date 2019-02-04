GÜNCELLEME 3 - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Adliyesinde 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesinde yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, saat 12.15 sıralarında, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen harekete geçtiğini belirterek, "Bunlar büyük yangın tüpleri. Nedensiz boşaltım başlıyor ve gaz yayılıyor. Gazdan etkilenen vatandaşlarımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Diğer vatandaşların sağlık durumları iyi. Adliyeyi boşalttık. Teknik ekip tespit çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir Adliye binası bodrum katında bulunan arşiv odalarından birinde yangın söndürme sisteminin bilinmeyen bir sebeple devreye girdiği ve sistemin ortama verdiği gazdan ilk etapta arşiv odasında bulunan 3 kişinin etkilendiği belirtildi.