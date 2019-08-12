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GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 19:12 | Son Güncelleme

Marmara ilçesinde çıkan orman yangınının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle 2 evin yandığı, yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği bildirildi EVLERİN TAHLİYE EDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 helikopter, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Rüzgarın çok etkili olduğunu ifade eden Aksoy, "Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu.

Bu arada yerleşim alanına sıçrayan yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar duman etkilendi. Ahırlardaki hayvanların telef olduğu, yangın nedeniyle vatandaşların evlerini tahliye etmeye çalıştığı da öğrenildi.

- 60 ev tahliye edildi

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle 2 evin yandığı, yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği belirtildi.

Yangın bölgesine 1 helikopterin daha gelmesi bekleniyor.

Balıkesir'de orman yangını

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir orman yangını

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