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GÜNCELLEME 3 - Batman'da terör saldırısı: 7 şehit, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:10 | Son Güncelleme

Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı - Saldırıda şehit düşen askerlerden 3'ünün cenazesi törenin ardından memleketlerine uğurlandı TÖREN BİLGİSİ EKLENDİ

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 askerden 3'ünün cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu, iki askerin tedavisi sürüyor.

Bölgede teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon devam ediyor.

Öte yandan, saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör tarafından algılanmadığı öğrenildi.

Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Bölge Devlet Hastanesini ziyaret ederek yaralı askerlerin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Saldırıda şehit düşen 7 askerden otopsisi tamamlanan 3'ünün cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesinden cenaze araçlarıyla törenin yapılacağı Batman Havalimanı'na getirildi.

3 askerin cenazesi törenin ardından hava yolu ile memleketlerine uğurlandı.

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Batman Cenaze Töreni terör saldırısı

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