GÜNCELLEME 3 - Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı

"Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05’te çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir."

- "Yıkım kararı alınmış, mühürlenmiş bir bina"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde ilçede bir binada çökme yaşandığını söyledi.

Kamera kayıtlarının incelendiğini belirten Yıldız, "İlk belirlemelere göre ölü ve yaralı yok. Daha doğrusu içeride kimsenin olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

Yıldız, bina Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde raporlu bir bina olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yani teknik olarak incelemesi yapılmış metruk, yıkım kararı alınmış, yıkılma tehlikesi olması kararıyla mühürlenmiş bir bina. Dolayısıyla içeride herhangi bir kişinin olduğu kamera kayıtlarında rastlanmadı. Buna rağmen köpek, termal cihazlar ve ileri dinleme dediğimiz bir sistemle canlı olup olmadığı tespit çalışması yapılıyor. Binayla alakalı 9'uncu ayda bir karar alınarak ilgilisine tebliğ edildi ve burayla ilgili bir güvenlik önlemi alınması konusunda gerekli tebligat yapıldı. Bina bir Ermeni vakfına ait bir bina. Bununla alakalı 11'inci ayda gerekli güvenlik önlemi alındı. Yan tarafında ruhsatlı inşaat çalışması yapılıyor. Onun yapılmış olması belki etkilemiştir düşüncesi var ama arkadaşlar derin bir kazı olmadığını, olayın ona bağlı olmadığı, hava şartlarına bağlı olduğunun ön bir tespiti var."