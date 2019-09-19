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GÜNCELLEME 3 - Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kazalı lokomotifin bir vagona bağlanarak olay yerinden çıkarılmasının ardından tünelde onarım çalışmasına başlandı TRENİN TÜNELDEN ÇIKARILMASI EKLENDİ

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

Ankara'dan hareket ederek Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kılavuz trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cesetler, ekipler tarafından çıkarılarak, defnedilmek üzere makinistlerin ailelerinin yaşadığı Eskişehir'e gönderildi.

Daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Eskişehir Depo Müdürlüğü ekibinin vagonu, tünel girişine yanaştırıldı. Kazalı lokomotif, bu vagona bağlanarak tünelden çıkarıldı.

İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara YHT hatlarının Bozüyük-Bilecik kesiminde ulaşım, kara yolu aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Demir yolundaki arızanın giderilmesinin ardından YHT hattında ulaşım normale dönecek.

- "Akşama doğru inşallah hattı açmış olacağız"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AA muhabirine, kazaya karışan lokomotifin, Eskişehir ile Sakarya'daki Ali Fuat tren durakları arasında günlük olarak sabah saatlerinde YHT hattını kontrol eden bir kılavuz tren olduğunu söyledi.

Kazanın ardından yapılan tespitlere değinen Şentürk, şunları kaydetti:

"Lokomotifimiz maalesef sınırlarımız içinde, saatte 30 kilometre ile gitmesi gereken yere biraz daha hızlı girip kontrolden çıkmış, raylardan çıkarak tünel girişinde duvara çarpmış. Bu şekilde 200 metre kadar sürüklenmiş. Maalesef lokomotifte bulunan iki makinistimiz vefat etti. AFAD, jandarmamız, hızlı tren ekibimiz tünelden cesetleri çıkardı, ailelerinin bulunduğu Eskişehir'e intikal ettirdiler."

Şentürk, kazanın meydana geldiği bölümde hızlı tren hattının açılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Lokomotifteki karakutunun incelenmesi sonucu olayın asıl nedeninin belirleneceğini dile getiren Şentürk, "Arkadaşlarımız teknik olarak çalışıyor. Akşama doğru inşallah hattı açmış olacağız. Bu arada, Ankara ve İstanbul istikametinden gelen hızlı tren yolcularımız da Bozüyük ve Bilecik arasında otobüslerle sevk edilerek ulaşım aksamadan sürdürülüyor." diye konuştu.

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