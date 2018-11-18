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GÜNCELLEME 3 - Bodrum'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda sürüklenen araçlar kullanılamaz hale geldi - Yağışla sürüklenen irili ufaklı taşlar yüzünden bir şeridi kapanan Bodrum-Milas kara yolunun açılması için iş makinalarıyla çalışma yürütüldü - İlçede son 24 saatte metrekareye 150 kilogram yağış düşerken, sel nedeniyle ilçede oluşan maddi zararın tespiti için çalışma başlatıldı - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz: - "Sayı artabilir ancak şu anda 10'a yakın aracın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Evlerden de 100 civarında ihbar alınmış. Şu anda net bir rakam vermek doğru değil, tespit çalışmamız devam ediyor. Evlerdeki suyu boşaltma işlemleri sürüyor. Çok şükür ölümlü veya yaralanmalı bir durum yok" - Muğla Büyükşehir Belediyesi: -"Bodrum'da yaşanan yoğun yağış sebebiyle Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü mahallelerini besleyen DSİ ana kuzey isale hattı borusu patlamıştır. Derede yoğun bir su akışı olmasından dolayı müdahale edilememektedir" MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli yağış gece etkisini artırınca sele neden oldu. İlçe merkezinde Cevat Şakir Caddesi, Üçkuyular Caddesi ve Dere Sokak'ta park halinde bulunan bazı araçlar selin şiddeti nedeniyle sürüklenerek kullanılamaz hale geldi. Dere Sokak'ta park halinde olduğu belirtilen bir kamyonet de selin şiddetiyle devrildi.

İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Emniyet ekipleri yoldaki araçları kaldırırken belediye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye başladı.

Aşırı yağıştan, çamurlu yağmur suyunun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Kuvvetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basanlar, yetkililerin gerekli önlemi almadığını öne sürerek tepki gösterdi.

- Denize sürüklenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bu arada Torba Mahallesi'nde 2 kişinin denizde sürüklendiği ihbarının alınması üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu ve bir dalış timi sevk edildi.

Kıyıda balık tutan 39 yaşındaki Recep Koç ve 64 yaşındaki Cemile Demirtaş'ın araçlarına bindikleri sırada taşan su sebebiyle denize sürüklendiği ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktıkları, itfaiye ekipleri tarafından da kurtarıldıkları bildirildi.

Dalış timi tarafından kurtarılan vatandaşlarla yapılan görüşmede, aşırı yağıştan dolayı kısmi olarak su taşması yaşandığı, park halinde 4 aracın denize sürüklendiği, araç sahiplerine ulaşıldığı, araçların içlerinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

- "Çok zararım var"

İş yeri sular altında kalan terzi Mustafa Ateş, her yağışta işletmesinin zarar gördüğünü belirterek "Her yıl bu sıkıntı yaşanıyor. Gerekli tedbirler alınmıyor. Çok zararım var, eşyalarım kullanılamaz hale geldi." dedi.

Can Kocabaş da bir kamyonetin sel sularıyla sürüklendiğini ve sokağı trafiğe kapattığını ifade ederek "Gece başlayan yağış sabaha karşı çok şiddetlendi. Bir kamyonet ve otomobil yolu kapattı. Alt seviyedeki işletmeler ise sular altında kaldı. Zararımız oldukça büyük." diye konuştu.

Ev sahibi Ayşe Aceröz de yağışla uyandıklarını ifade ederek evlerini su bastığını, eşyalarının ise zarar gördüğünü dile getirdi.

- Bodrum-Milas kara yolunun bir şeridi kapandı

Öte yandan Bodrum-Milas kara yolunun bir şeridi, yağışla sürüklenen irili ufaklı taş parçalarıyla ve atıklarla kapandı. Ekipler, iş makinesi yardımıyla yolun açılması için çalışma yürütüyor. Bodrum istikametine trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

- Bodrum Kaymakamı Yılmaz'dan açıklama

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışta 10'a yakın aracın hasar gördüğünü, 100'e yakında ev ve iş yerlerinden yardım ihbarı aldıklarını bildirdi.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığını belirten Yılmaz, "Sayı artabilir ancak şu anda 10'a yakın aracın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Evlerden de 100 civarında ihbar alınmış. Şu anda net bir rakam vermek doğru değil, tespit çalışmamız devam ediyor. Evlerdeki suyu boşaltma işlemleri sürüyor. Çok şükür ölümlü veya yaralanmalı bir durum yok. Yağış genelde merkez ağırlıklı oldu." diye konuştu.

Yılmaz, 24 saatte metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü ifade ederek bu miktarın çoğunun sabah saatlerinde oluştuğunu da kaydetti.

Yetkililer, sağanak nedeniyle ilçede oluşan maddi zararın tespiti için çalışma başlattı.

- Muğla Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da Bodrum'da yaşanan olayın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

İlçeye 24 saatte metrekareye 150 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bodrum ilçemizde cumartesi saat sabah 06.00'dan pazar sabah 06.00'ya kadar 24 saatte, metrekareye 150 kilogram yağış düşmüştür. Bu süre içerisinde Bodrum ilçemizden 165 şikayet gelmiştir. Ekiplerimiz hemen ihbar gelen bölgelerde çalışmalara başlamıştır. MUSKİ Genel Müdürlüğümüzde görevli 65 personel, 5 iş makinesi, 5 kamyon, 4 vidanjör, 2 kanal açma, 2 vaktör ve 17 binek araçla müdahale edilmektedir. Bodrum'da yaşanan yoğun yağış sebebiyle Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü mahallelerini besleyen DSİ ana kuzey isale hattı borusu patlamıştır. Derede yoğun bir su akışı olmasından dolayı müdahale edilememektedir. Deredeki su akışı normale döner dönmez patlağa müdahale edilecektir."

Yollarda biriken malzemelerin kepçelerle temizlendiğine işaret edilen açıklamada, itfaiye personelinin de dün geceden bu yana teyakkuz halinde olduğu, ekiplerin 14 araçtan kurtarma, 4 ev, 6 iş yeri deposundan su çekme işlemi yaptığı bildirildi. Açıklamada, "Araçlarında uyku halinde olan ve denize sürüklenen 2 kişi kurtarılmıştır. Sel nedeniyle tıkanan mazgallar ve menfezlerin önü açılmaktadır. Su baskını yaşanan evlere de vidanjörler aracılığıyla kurtarma çalışmaları devam etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Marmaris ilçesine de son 24 saatte metrekareye 175 kilogram yağış düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, ilçeden 7 şikayet alındığı ve sorunların giderildiği kaydedildi.

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