GÜNCELLEME 3 - Bodrum'da sağanak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli yağış gece etkisini artırınca sele neden oldu. İlçe merkezinde Cevat Şakir Caddesi, Üçkuyular Caddesi ve Dere Sokak'ta park halinde bulunan bazı araçlar selin şiddeti nedeniyle sürüklenerek kullanılamaz hale geldi. Dere Sokak'ta park halinde olduğu belirtilen bir kamyonet de selin şiddetiyle devrildi.

İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Emniyet ekipleri yoldaki araçları kaldırırken belediye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye başladı.

Aşırı yağıştan, çamurlu yağmur suyunun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Kuvvetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basanlar, yetkililerin gerekli önlemi almadığını öne sürerek tepki gösterdi.

- Denize sürüklenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bu arada Torba Mahallesi'nde 2 kişinin denizde sürüklendiği ihbarının alınması üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu ve bir dalış timi sevk edildi.