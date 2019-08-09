HABER

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 20:10 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı - Vali Yakup Canbolat: - "Şu an yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda" - "Yangının sebebine ilişkin araştırma ise jandarma birimlerimiz tarafından yapılacak" VALİ CANBOLAT'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alandan duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

Ekipler, alevlere 5 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale etti.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Orhan Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı öğrenince hemen bölgeye geldiklerini söyledi.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü belirten Filiz, "Bir anda alevlendi. Yangının nasıl başladığına şimdi görevli arkadaşlarla bakacağız. Fethiye, Yeniköy ve Selimiye Mahallesi sakinleri de yangını söndürmek için yardımcı oluyor." diye konuştu.

Yangınla ilgili Bursa Valiliğinden açıklama yapıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yenişehir ilçesi Fethiye ve Selimiye mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda bugün saat 15.30 civarında çıkan yangına, 5 helikopter, yeterli sayıda araç, gereç ve personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların katılımıyla yoğun ve etkili bir şekilde çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Yangın kısmen kontrol altına alınarak küçültülmüş olup, yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

- "Etkin bir şekilde mücadele devam ediyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, bölgeye gelerek yangındaki son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat, burada yaptığı açıklamada, yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, diğer kurumlar ve belediyelerle organize şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

Yangının etrafının 17 ekiple, arazözlerle çevrildiğini ifade eden Canbolat, "5 tane de yangın helikopteri müdahale ediyor. İş makinelerimiz de bölgede ve gelen iş makinelerimiz de var. Şu an yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda." dedi.

Canbolat, alevlerin tamamen kontrol altına alınması için çalışıldığını vurgulayarak, "Daha sonra da soğutma çalışmaları devam edecek. Etkin bir şekilde mücadele devam ediyor. Tahmini olarak 40-50 hektar civarında bir alan etki altında. Görüldüğü gibi bölge bozuk meşe alanı ve kızıl çamdan oluşuyor. Yangının sebebine ilişkin araştırma ise jandarma birimlerimiz tarafından yapılacak. Sebebi her halükarda ortaya çıkarılmaya çalışılacak." diye konuştu.

Canbolat, son günlerde kısa aralıklarla çıkan orman yangınlarının nedenlerine ilişkin soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Bunların sebeplerini araştırıyoruz. Daha önce Çivili bölgesindeki yangınla ilgili de şüpheli durumlar vardı. Jandarmamız, Orhaneli Savcılığımız ile tahkikatını yapıyor. Oradan bir sonuç alındığı taktirde sizlerle de paylaşılır. Burası için de neden yandığının tespiti için erken. Önce bir söndürelim sonra sebepleri her halükarda araştırılacak."

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
GÜNCELLEME - Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
Yemin törenine giderken kazada ölen 3 kişi toprağa verildiYemin törenine giderken kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.